 بالفيديو..مصري يدخل على خط السيدة اللي كتوهم عندها الراقد فعمرو 9 سنوات و القضية فيها سحر ﻿

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حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 09:45

بالفيديو..مصري يدخل على خط السيدة اللي كتوهم عندها الراقد فعمرو 9 سنوات و القضية فيها سحر

رساله الي المراه المغربية التي تدعي انها حامل من ٩ سنوات هذا هو علاج في خمس دقايق ان قبلتي به !!
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