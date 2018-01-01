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حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 15:04

بالفيديو..من قلب مستشفى الشيخ زايد..أب و أم الطفلة اللي تزادت برأسين يشكر محسن إمارتي تَدخل لعلاج ابنته

من قلب مستشفى الشيخ زايد..أب و أم الطفلة اللي تزادت برأسين يشكر محسن إمارتي تَدخل لعلاج ابنته
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