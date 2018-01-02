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بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 10:25

بالفيديو..أول تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..''الأب ديالي تكرفص ''بزاف و معمر شي واحد داها فيه

تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..الأب ديالي تكرفص بزاف
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