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بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 09:34

بركة مائية فعمرها 100 سنة وسط حي الفردوس بالدارالبيضاء..الناش كايتشكاو و مرضو و المسؤولين ''آوت''

بركة مائية فعمرها 100 سنة وسط حي الفردوس بالدارالبيضاء..الناش كايتشكاو و مرضو و المسؤولين آوت
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