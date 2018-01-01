 في أول خروج إعلامي | مندوب وزارة الصحة بإفران يُكذب السيدة اللي قالت عندها جنين فكرشها عمرو 9 سنوات: درنا الفحوصات والتحاليل و اكتشفنا أن السيدة هي اللي كاتحرك كْـرشها ﻿

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باي باي 2017.. مرحى 2018

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 21:02

في أول خروج إعلامي | مندوب وزارة الصحة بإفران يُكذب السيدة اللي قالت عندها جنين فكرشها عمرو 9 سنوات: درنا الفحوصات والتحاليل و اكتشفنا أن السيدة هي اللي كاتحرك كْـرشها

مندوب وزارة الصحة بإفران يُكذب السيدة اللي قالتليهم عندها جنين فكرشها فعمرو 9 سنوات
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