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بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 18:52

حالة جد مؤثرة..شاب من وجدة كايدير الدياليز ومنين الأم ديالو بغات تبرع ليه بالكلوة ملقاوش اللي عاونهم..للمساعدة

حالة جد مؤثرة..شاب من وجدة كايدير الدياليز ومنين الأم ديالو بغات تبرع ليه بالكلوة ملقاوش اللي عاونهم
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