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بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 12:28

على المباشر..مغربي كيخطف بنت صغيرة من وسط الشارع شوف ردة فعل المواطنين

المغربي فاش كتختاطف بنت صغيرة قدامو أش كيدير !! تجربة اجتماعية :ردة فعل صادمةماذا_لو
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