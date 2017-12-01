 بالفيديو..لأول مرة..جولة في قلب طاكسي أخضر بالدارالبيضاء..شوفو كيفاش كيخدمو و كيتواصلو مع الزبائن وهاشكون مول الفكرة ﻿

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بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 01:07

بالفيديو..لأول مرة..جولة في قلب طاكسي أخضر بالدارالبيضاء..شوفو كيفاش كيخدمو و كيتواصلو مع الزبائن وهاشكون مول الفكرة

جولة في قلب طاكسي أخضر بالدارالبيضاء..شوفو كيفاش كيخدمو و كيتواصلو مع الزبائن وهاشكون مول الفكرة
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