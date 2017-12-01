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بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 22:23

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومروعة حول فاجعة حافلة البيضاء‎

تفاصيل مؤلمة ومروعة حول فاجعة حافلة البيضاء
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