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بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 20:30

بالفيديو..أخت زوجة وزير الداخلية القوي ادريس البصري في ورطة بسبب أرض ببنسليمان..وصاحب الأرض يكشف حقائق صادمة..القبيلة عايشة تحت تهديد العائلة ودار وحدة عندهم 11 الكريمة

أخت زوجة وزير الداخلية القوي ادريس البصري في ورطة بسبب أرض ببنسليمان..
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