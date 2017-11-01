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بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 11:31

بالفيديو.. ناجية من فاجعة الصويرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة 15 ضحية.. ها شنو وقع وهادي هي الحقيقة !

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الناجية الوحيدة من فاجعة الصويرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة 15 ضحية..النظام اللي مكاينش
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