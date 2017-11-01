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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 19:58

من قلب الصويرة.. تصريح جد مؤثر لإبنة إحدى ضحايا الفاجعة: ميمتي مشات تجيب غير الدقيق حتى ماتت.. الله ياخد فيهم الحق

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تصريح جد مؤثر لابنة إحدى ضحايا الفاجعة..ميمتي مشات تجيب غير الدقيق حتى ماتت..الله ياخد فيهم الحق
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