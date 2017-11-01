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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 19:32

فيديو جد مؤلم..قريبة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة كتبكي: ''معندناش ومحتاجين ومشينا ناخذو الدقيق وقع لينا هاذ الشي حرقوا لينا قلوبنا''

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قريبة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة كتبكي: معندناش ومحتاجين ومشينا ناخذو الدقيق وقع لينا هاذ الشي
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