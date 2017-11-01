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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 18:22

أول فيديو من قلب منطقة بولعالام.. أسرة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة لـ ''شوف تيفي'': '' الناس تكرفصو بزاف ومرا ماتت وهي حاملة''

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أول فيديو من قلب منطقة بولعالام..أسرة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة لـ شوف تيفي
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