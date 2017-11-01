 بالفيديو.. من يكون المقرئ ''الحديدي'' رئيس الجمعية التي خلفت الفاجعة الكبرى بالصويرة..؟ هذه هي التفاصيل الكاملة لحياته وعلاقته بمنطقة بوعلام التي وقع بها الحادث ﻿

آخر الأخبار

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء كيس الدقيق بالصويرة | بوليتيك

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء ''كيس الدقيق'' بالصويرة

عاجل...روبرت موغابي يقبل التنحي عن السلطة في زيمبابوي | دولي

عاجل...''روبرت موغابي'' يقبل التنحي عن السلطة في ''زيمبابوي''

حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا | ثقافة و فنون

حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا

البث المباشر | حسنية أكادير - الجيش الملكي | البطولة الاحترافية اتصالات المغرب | بووز

البث المباشر | حسنية أكادير - الجيش الملكي | البطولة الاحترافية اتصالات المغرب

عاجل وبالصور..هذا ما يقع بالمركز الصحي تفتاشت بعد فاجعة الصويرة | مجتمع

عاجل وبالصور..هذا ما يقع بالمركز الصحي تفتاشت بعد فاجعة الصويرة

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة | حوادث و حقوق

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة

كسيدة خايبة..سيارة خفيفة دخلات في الترامواي بالبيضاء | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة..سيارة خفيفة دخلات في الترامواي بالبيضاء

فيديو للحظة نقل ضحايا فاجعة الصويرة إلى مراكش بواسطة مروحية‎ | حوادث و حقوق

فيديو للحظة نقل ضحايا فاجعة الصويرة إلى مراكش بواسطة مروحية‎

عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة

الفرح صناعة مغربية أيضا

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 16:57

بالفيديو.. من يكون المقرئ ''الحديدي'' رئيس الجمعية التي خلفت الفاجعة الكبرى بالصويرة..؟ هذه هي التفاصيل الكاملة لحياته وعلاقته بمنطقة بوعلام التي وقع بها الحادث

إعلانات
undercontent
المقرئ المغربي الشيخ عبد الكبير الحديدي عادل الزبيري قناة العربية ورتل القرآن غشت 2012
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

ماذا قال نجم منتخب بلجيكا المغربي الأصل ناصر الشاذلي عن تأهل المنتخب المغربي للمونديال؟ | قنوات أخرى

ماذا قال نجم منتخب بلجيكا المغربي الأصل ناصر الشاذلي عن تأهل المنتخب المغربي للمونديال؟

رائع بالفيديو.. إصدار أغنية مهداة للدولي المغربي عبد الحق نوري‎ | قنوات أخرى

رائع بالفيديو.. إصدار أغنية مهداة للدولي المغربي عبد الحق نوري‎

بالفيديو..الفاسية زوجة بهلول ترد على بنت مدينتها اللي عايرات المغاربة بالتقاشر الخانزين | قنوات أخرى

بالفيديو..الفاسية زوجة بهلول ترد على بنت مدينتها اللي عايرات المغاربة بالتقاشر الخانزين

بالفيديو.. فوزي لقجع يكشف موعد الحسم في مسألة عودة الحدادي لصفوف الأسود | قنوات أخرى

بالفيديو.. فوزي لقجع يكشف موعد الحسم في مسألة عودة الحدادي لصفوف '' الأسود ''

بالفيديو.. أول وأكبر تجمع طلابي بالمغرب مع الأستاذ المعجزة.. لأول مرة شوفو كيفاش تايحفظو الدروس ديالهم | قنوات أخرى

بالفيديو.. أول وأكبر تجمع طلابي بالمغرب مع الأستاذ المعجزة.. لأول مرة شوفو كيفاش تايحفظو الدروس ديالهم

بالفيديو | مغني الراپ الجزائري يغني السلطة حڭارة ويقصف نظام بوتفليقة | قنوات أخرى

بالفيديو | مغني الراپ الجزائري يغني ''السلطة حڭارة'' ويقصف نظام بوتفليقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء كيس الدقيق بالصويرة | بوليتيك
منذ 9 دقائق

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء ''كيس الدقيق'' بالصويرة

عاجل...روبرت موغابي يقبل التنحي عن السلطة في زيمبابوي | دولي

عاجل...''روبرت موغابي'' يقبل التنحي عن السلطة في ''زيمبابوي''

حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا | ثقافة و فنون

حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا

البث المباشر | حسنية أكادير - الجيش الملكي | البطولة الاحترافية اتصالات المغرب | بووز

البث المباشر | حسنية أكادير - الجيش الملكي | البطولة الاحترافية اتصالات المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

يوسف العربي يتألق بثنائية في الشوط الأول ويرفع رصيده في صدارة الهدافين ب 13 هدفا | زووم
منذ 2 ثواني

يوسف العربي يتألق بثنائية في الشوط الأول ويرفع رصيده في صدارة الهدافين ب 13 هدفا

أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا 2-3 ..مباراة مجنونة / الدوري الايطالي | زووم

أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا 2-3 ..مباراة مجنونة / الدوري الايطالي

اهداف مباراة فالنسيا واسبانيول / الدوري الاسباني | زووم

اهداف مباراة فالنسيا واسبانيول / الدوري الاسباني

اهداف سريع وادي زم و اولمبيك خريبكة RCOZ 1-0 OCK الدورة 8 | زووم

اهداف سريع وادي زم و اولمبيك خريبكة RCOZ 1-0 OCK الدورة 8

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.