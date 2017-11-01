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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 15:42

بالفيديو..أيمن السرحاني في موقف جد مؤثر مع معجب من دوي الاحتياجات الخاصة..شوفو أشنو دار عليه الجمهور هجمو عليه فوق المنصة بمسرح محمد الخامس بالبيضاء

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أيمن السرحاني في موقف جد مؤثر مع معجب من دوي الاحتياجات الخاصة..شوفو أشنو دار عليه الجمهور..
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