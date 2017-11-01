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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 02:11

العثماني بعد لقائه بالوزير الأول الفرنسي..يمكن للمغرب و فرنسا العمل سويا و قد وقعنا 17 اتفاقية في مختلف المجالات

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العثماني بعد لقائه بالوزير الأول الفرنسي..يمكن للمغرب و فرنسا العمل سويا و قد وقعنا 17 اتفاقية في..
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