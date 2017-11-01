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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 02:06

بالفيديو..سكان مارتيل يطالبون المسؤولين بالتدخل العاجل بعد توقيف خدمات المركز الصحي ''الديزة''

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سكان مارتيل يطالبون المسؤولين بالتدخل العاجل بعد توقيف خدمات المركز الصحي الديزة
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