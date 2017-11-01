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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 00:36

حسبان طالع ليه الدم..شوفو أشنو وقع لحظة إدلائه بتصريح للصحافة بعد تتويج الرجاء بكأس العرش.

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حسبان طالع ليه الدم..شوفو أشنو وقع لحظة إدلائه بتصريح للصحافة بعد تتويج الرجاء بكأس العرش.
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