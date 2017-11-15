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بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 14:18

بالفيديو...أول خروج إعلامي للفنانة أمينة رشيد مباشرة بعد وفاة زوجها...هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي (بكاء هيستيري..فيديو مؤثر)

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أول خروج إعلامي للفنانة أمينة رشيد مباشرة بعد وفاة زوجها...هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي
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