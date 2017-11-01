 بالفيديو..ساكنة مدينة وجدة تحتج على غلاء فواتير الماء و الكهرباء ﻿

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بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 16:35

بالفيديو..ساكنة مدينة وجدة تحتج على غلاء فواتير الماء و الكهرباء

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بالفيديو..ساكنة مدينة وجدة تحتج على غلاء فواتير الماء و الكهرباء
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