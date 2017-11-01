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بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 13:04

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا حاملة وعندي ولد صغير و هو اللي خدام علينا

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بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع
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