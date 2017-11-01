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بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 12:10

نادي الفنانين يُفاجئ ملكة جمال العرب ''فاتي جمالي '' في عيد ميلادها..شوفو الهدية

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نادي الفنانين يُفاجئ ملكة جمال العرب فاتي جمالي في عيد ميلادها..شوفو الهدية
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