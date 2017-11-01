 فوضى بسبب الطاكسيات..كايزيدو على المواطنين فالثمن وكايتشرطو بزاف..و الركاب كاعيين و يطالبون السلطات بالتدخل ﻿

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مجتمع ''ما مسوقش''

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 00:38

فوضى بسبب الطاكسيات..كايزيدو على المواطنين فالثمن وكايتشرطو بزاف..و الركاب كاعيين و يطالبون السلطات بالتدخل

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فوضى بسبب الطاكسيات..كايزيدو على المواطنين فالثمن وكايتشرطو بزاف..و الركاب كاعيين ...
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