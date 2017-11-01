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مجتمع ''ما مسوقش''

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 17:06

حصريا بالفيديو:أول خروج إعلامي للفاسية نجمة الويب اللي عايرات الشباب المغاربة :كنت غير كانضحك وحاشا واش نعاير ولاد بلادي.. والله ما نبقى نجبد الروسيات !

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أول خروج إعلامي للفاسية نجمة الويب اللي عايرات الشباب المغاربة: كنت غير كنضحك
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