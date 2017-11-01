 تقرير يرصد أجواء احتفال الجالية المغربية بسويسرا والجاليات العربية الجزائرية والتونسية واللبنانية والمصرية بعد تأهل الأسود لمونديال روسيا ﻿

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مجتمع ''ما مسوقش''

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 10:45

تقرير يرصد أجواء احتفال الجالية المغربية بسويسرا والجاليات العربية الجزائرية والتونسية واللبنانية والمصرية بعد تأهل الأسود لمونديال روسيا

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المغرب ضد الكوت ديفوار
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