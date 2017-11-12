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مجتمع ''ما مسوقش''

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 19:29

بالفيديو شاهد لقطات من الزلزال الذي ضرب اليوم لاول مرة في بغداد

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زلزال لاول مرة في بغداد 12/11/2017
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