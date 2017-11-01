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مجتمع ''ما مسوقش''

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 16:23

بالفيديو..شوفو نظرات الحب بعد عِشرة سنين بين فاطمة وشاي و زوجها محمد شهاب .... والأخير يُعاتب إدارة مهرجان السينما بالناظورعلى طريقة تكريمه

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شوفو نظرات الحب بعد عِشرة سنين بين فاطمة وشاي و زوجها محمد شهاب .... والأخير يُعاتب إدارة مهرجان
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