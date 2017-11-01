 بسبب حبه الكبير للمنتخب الوطني..مغربي خلا مرتو كتولد و مشا لأبيدجان لمساندة أسود الأطلس..خليت مرتي مع الأم ديالو وغادي نمشي نفرح مع المنتخب فالكوت ديفوار..شوفو أشنو قالت الأم ديالو ﻿

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مجتمع ''ما مسوقش''

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 03:57

بسبب حبه الكبير للمنتخب الوطني..مغربي خلا مرتو كتولد و مشا لأبيدجان لمساندة أسود الأطلس..خليت مرتي مع الأم ديالو وغادي نمشي نفرح مع المنتخب فالكوت ديفوار..شوفو أشنو قالت الأم ديالو

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بسبب حبه الكبير للمنتخب الوطني..مغربي خلا مرتو كتولد و مشا لأبيدجان لمساندة أسود الأطلس..
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