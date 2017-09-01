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''رعاة'' سياسة الريع

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 20:32

صــــادم و بالفيديو..ساكنة الضحى بحي الرحمة بالدارالبيضاء تُوجه نداء للمسؤولين..شركة الضحى ضحكات علينا عطيناهم فلوسنا وعيشونا فالوسخ بلا ماء بلا ضوء

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صــــادم.. ساكنة الضحى بحي الرحمة بالدارالبيضاء تُوجه نداء للمسؤولين..شركة الضحى ضحكات علينا
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