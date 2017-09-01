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''رعاة'' سياسة الريع

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 12:30

بالفيديو نداء من عائلة محكورة..ساكنين فأرض ديال الدولة فبن حمد و هجمو علينا الجيران بغاو ياخدو لينا الأرض و المسؤولين مدارو معانا والو

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نداء من عائلة محكورة..ساكنين فأرض ديال الدولة فبن حمد و هجمو علينا الجيران بغاو ياخدو لينا الأرض
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