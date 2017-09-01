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''رعاة'' سياسة الريع

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 21:57

كثر من 10ديال الناس ساكنين فكاريان وسط كازا جاهم قرار الهدم و معندهمش فين يمشيو

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كثر من 10ديال الناس ساكنين فكاريان وسط كازا جاهم قرار الهدم و معندهمش فين يمشيو
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