 أخت الوزير عزيز الرباح: اعتاقلو لي ولدي وجوج من خوتي... والسيدة اللي تعدات علينا هيا ولدها وتتاجر فالدعارة والمخدرات خرجوهوم ! ﻿

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''رعاة'' سياسة الريع

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 13:05

أخت الوزير عزيز الرباح: اعتاقلو لي ولدي وجوج من خوتي... والسيدة اللي تعدات علينا هيا ولدها وتتاجر فالدعارة والمخدرات خرجوهوم !

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أخت الوزير عزيز الرباح: اعتاقلو لي ولدي وجوج من خوتي
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