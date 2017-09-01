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''رعاة'' سياسة الريع

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 11:01

بالفيديو...أول خروج إعلامي لأخت الوزير عزيز الرباح: ''عمرنا استغلينا الإسم ديال خويا...وكل ما وقع سببو امرأة تدعى ''الكازاوبة'' تتاجر في المخدرات والدعارة ...

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أخت الوزير عزيز الرباح: عمرنا استغلينا الإسم ديال خويا...وكل ما وقع سببو امرأة تدعى الكازاوبة
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