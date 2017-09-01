 إعترافات العميل السابق للحكومه القطريه أنيس النقاش وأحد مؤسسي قناة الجزيره ﻿

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''رعاة'' سياسة الريع

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 14:08

إعترافات العميل السابق للحكومه القطريه أنيس النقاش وأحد مؤسسي قناة الجزيره

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إعترافات العميل السابق للحكومه القطريه أنيس النقاش وأحد مؤسسي قناة الجزيره
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