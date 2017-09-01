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''رعاة'' سياسة الريع

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 12:34

في أول خروج إعلامي..الفنان بهلول يرد على زوجته بنبرة غاضبة..نورا مازال مراتي و إيلا هضرت عليها غادي نجرحها+التفاصيل الكاملة للخلاف

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الفنان بهلول يرد على زوجته بنبرة غاضبة..نورا مازال مراتي و إيلا هضرت غادي نجرحها
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