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بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 11:40

بالفيديو..قصة صادمة و مؤلمة تهز القلوب لأم محتجزة لأزيد من سنة و نصف بمدينة وجدة من طرف ابنتها الوحيدة في سطح المنزل..و أبناء الحي يتدخلون و يبلغون المصالح الأمنية..شوفو فين و كيفاش عايشة

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قصة مؤلمة تهز القلوب لأم محتجزة لأزيد من سنة و نصف بمدينة وجدة من طرف ابنتها الوحيدة في سطح المنزل
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