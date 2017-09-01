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''رعاة'' سياسة الريع

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 20:03

فيديو صادم...شوفو لحم العيد كيفاش خناز وزراق عند هاذ الأسرة في أقل من 24 ساعة بعد ذبح الخروف ورب الأسرة يناجي المسؤولين التدخل لحماية المواطن

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فيديو صادم...شوفو لحم العيد كيفاش خناز وزراق عند هاذ الأسرة في أقل من 24 ساعة بعد ذبح الخروف
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