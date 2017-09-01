 لحظة القبض على ''فيسة'' صاحب الفيديو الشهير الذي روع مواطنين بالسلاح الأبيض و''دوخ'' البوليس ﻿

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بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 15:42

لحظة القبض على ''فيسة'' صاحب الفيديو الشهير الذي روع مواطنين بالسلاح الأبيض و''دوخ'' البوليس

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لحظة القبض على فيسة صاحب الفيديو الشهير الذي روع مواطنين بالسلاح الأبيض ودوخ البوليس
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