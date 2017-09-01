 من قلب حي شعبي بالدارالبيضاء..أجواء خاصة في عيد الأضحى و الجيران بحال العائلة..كايذبحو و يسلخو مجموعين في جو عائلي ( فيديو) ﻿

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''رعاة'' سياسة الريع

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 22:28

من قلب حي شعبي بالدارالبيضاء..أجواء خاصة في عيد الأضحى و الجيران بحال العائلة..كايذبحو و يسلخو مجموعين في جو عائلي ( فيديو)

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من قلب حي شعبي بالدارالبيضاء..أجواء خاصة في عيد الأضحى و الجيران بحال العائلة..
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