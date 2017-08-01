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بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 16:12

بالفيديو..شوفو الناس فين عايشين..أرملة مسنة تبكي بدموع الحسرة و تناشد أصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى

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شوفو الناس فين عايشين..أرملة مسنة تبكي بدموع الحسرة و تناشد أصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى
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