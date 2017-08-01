 بغات العيالات يسمعوا القصة ديالها: أغرب رحلة عذاب عاشتها هذه المرأة..مارست الدعارة..تاجرت في المخدرات..خطفت طفلة صغيرة..شدوها فالحبس والآن تعلن توبتها ...( شوفو كيفاش تتعيش وهذا هو طلبها) ﻿

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بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 21:30

بغات العيالات يسمعوا القصة ديالها: أغرب رحلة عذاب عاشتها هذه المرأة..مارست الدعارة..تاجرت في المخدرات..خطفت طفلة صغيرة..شدوها فالحبس والآن تعلن توبتها ...( شوفو كيفاش تتعيش وهذا هو طلبها)

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بغات العيالات يسمعوا القصة ديالها: أغرب رحلة عذاب عاشتها هذه المرأة..مارست الدعارة...
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