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بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 20:40

فيديو يدمي القلوب: كلمات جد مؤثرة من الفتاة اللي تابت من الدعارة ''الله يرحم الوالدين أنا ما بغاش نتزوج عاونوني وكنطلب الملك يعاوني''

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كلمات جد مؤثرة من الفتاة اللي تابت من الدعارة الله يرحم الوالدين أنا ما بغاش نتزوج عاونوني
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