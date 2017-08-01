 روبورطاج حول بعض السلوكات التي يتميز بها الشعب السويسري من قبيل احترام ممرات الراجلين من قبل السائقين والتزام الراجلين باستخدام الممرات الخاصة بهم وكذا الاحترام المتبادل بينهم اثناء استعمال وسائل النقل ﻿

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شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 14:12

روبورطاج حول بعض السلوكات التي يتميز بها الشعب السويسري من قبيل احترام ممرات الراجلين من قبل السائقين والتزام الراجلين باستخدام الممرات الخاصة بهم وكذا الاحترام المتبادل بينهم اثناء استعمال وسائل النقل

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سلوكات اجتماعية بسويسرا
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