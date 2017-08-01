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بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 11:40

نداء جد مؤثر من وجدة لأرملة مقهورة..راجلي مات فكسيدة و كان عندو طاكسي والمسؤولين معطاوناش التعويض لي واعدونا بيه..كنخرج غير الزنقة باش نجيب ليهم ماياكلو

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نداء جد مؤثر من وجدة لأرملة مقهورة..راجلي مات فكسيدة و كان عندو طاكسي والمسؤولين معطاوناش التعويض
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