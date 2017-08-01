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بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 01:45

بالفيديو..هاهو الطاكسي اللي "اختطف" فيها الشيفور مهاجرة أفريقية بعد تدخل البوليس...غريب: شوفو شنو لقاو فيها

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هاهو الطاكسي اللي اختطف فيها الشيفور مهاجرة أفريقية بعد تدخل البوليس...غريب: شوفو شنو لقاو فيها
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