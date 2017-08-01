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بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 20:47

الفيديو الذي ينتظره الجميع...والدة الفتاة ''المتشردة'' وئام تفجر حقائق صادمة وخطيرة: سيدة اختطفت ابنتي لمدة ست سنوات استغلتها وتاجرت في شرفها

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والدة الفتاة المتشردة وئام تفجر حقائق صادمة وخطيرة: سيدة اختطفت ابنتي لمدة ست سنوات استغلتها
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