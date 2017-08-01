 فيديو | روبورطاج حول محطة القطارات بـــ''زوريخ'' أكبر محطة في سويسرا يعبر من وضليها أزيد من 400 ألف مسافر وأكثر من 2951 قطار بشكل يومي.. تفوق نسبة وصول القطارات في الوقت المحدد 98 بالمئة ! ﻿

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بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 11:12

فيديو | روبورطاج حول محطة القطارات بـــ''زوريخ'' أكبر محطة في سويسرا يعبر من وضليها أزيد من 400 ألف مسافر وأكثر من 2951 قطار بشكل يومي.. تفوق نسبة وصول القطارات في الوقت المحدد 98 بالمئة !

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محطة زوريخ بسويسرا
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