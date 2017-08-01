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شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 16:20

قصة مأساوية...زوجة راجلها مشلول وأعمى ملقاتش حتى باش تشري حولي ديال العيد

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قصة مأساوية...زوجة راجلها مشلول وأعمى ملقاتش حتى باش تشري حولي ديال العيد
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