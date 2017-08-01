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بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 16:17

هكذا تفاعل مسؤولون بمدينة وجدة مع الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب

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هكذا تفاعل مسؤولون بمدينة وجدة مع الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب
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